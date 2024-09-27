На Украине призвали эвакуировать солдат ВСУ из Угледара в ДНР

Бывший спикер Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владислав Селезнёв заявил, что российские войска всё сильнее сжимают тиски вокруг Угледара, в этих условиях украинские подразделения должны как можно скорее, до наступления сезона дождей, покинуть город.