На Украине призвали эвакуировать солдат ВСУ из Угледара в ДНР

Бывший спикер Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владислав Селезнёв заявил, что российские войска всё сильнее сжимают тиски вокруг Угледара, в этих условиях украинские подразделения должны как можно скорее, до наступления сезона дождей, покинуть город.
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