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Топ-менеджер Сбера о том, как ИИ-агенты изменят покупки в Интернете

Топ-менеджер Сбера о том, как ИИ-агенты изменят покупки в Интернете

В рамках XI Восточного экономического форума прошла сессия Сбера, посвящённая трансформации архитектуры российской и китайской торговли: от платформ к ИИ-агентам .

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