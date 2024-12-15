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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лос-Анджелес» выиграл 7 из 8 матчей при разнице шайб 27:12 и идет в топ-4 на Западе. У «Рейнджерс» 9 поражений в 12 играх – клуб вне зоны плей-офф

«Кингс» обыграли «Рейнджерс» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  Калифорнийцы набрали 39 очков в 30 играх – 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и 4-е в Западной конференции.

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