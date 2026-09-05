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Путин поручил на три дня приостановить удары по Киеву

Путин поручил на три дня приостановить удары по Киеву

Решение связано с проведением в Киеве контактов американских представителей, которые участвуют в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.

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