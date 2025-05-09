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Петербуржцы не смогли разглядеть парад Победы из-за ограждений

Петербуржцы не смогли разглядеть парад Победы из-за ограждений

Парад Победы в Санкт-Петербурге решили провести за высокими заборами. Жители и гости Санкт-Петербурга не смогли вблизи увидеть праздничный парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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