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Тагильчанин, убивший знакомого выстрелом в упор на парковке, предстанет перед судом

Тагильчанин, убивший знакомого выстрелом в упор на парковке, предстанет перед судом

В Нижнем Тагиле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 56-летнего местного жителя, убившего знакомого из-за разногласий в бизнесе.

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