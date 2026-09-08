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Новости Липецка

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Липчанин стал уголовником из-за валявшегося на дороге картхолдера с 50 тысячами

Липчанин стал уголовником из-за валявшегося на дороге картхолдера с 50 тысячами

Мужчина нашел на улице картхолдер с 50 тысячами рублей, присвоил деньги и потратил их на свои нужды. Несмотря на возмещение ущерба, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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