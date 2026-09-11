Политотдел. «Украина: смерть - это жизнь». Андрей Ваджра о построенном на Украине аде на Земле

Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра.
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