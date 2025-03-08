Актер Джин Хэкмен неделю жил в доме с мертвой женой, названы причины их смерти

Эксперты-криминалисты пришли к выводу о причине смерти 95-летнего голливудского актера Джина Хэкмена: он скончался от сердечного заболевания с осложнениями, вызванными болезнью Альцгеймера, через неделю после того, как редкая болезнь, переносимая грызунами, унесла жизнь его жены в их доме в Санта-Фе.