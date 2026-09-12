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Немецкий миллиардер Мюллер: проблемы Украины не касаются Германии

Немецкий миллиардер Мюллер: проблемы Украины не касаются Германии

Немецкий миллиардер Тео Мюллер приветствовал успех правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхаль.

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