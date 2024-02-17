Рош назвал Мбаппе лучшим игроком в истории «ПСЖ»: «Его статистика, игра и влияние на команду невероятны. Мы должны гордиться тем, что он француз»

Ранее стало известно, что форвард покинет парижский клуб по окончании сезона. – Какой след, с вашей точки зрения, оставит Килиан Мбаппе в «ПСЖ» после ухода летом? – В спортивном плане он лучший игрок в истории «ПСЖ».
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