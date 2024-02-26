Shot: в Сургуте вор-рецидивист сбежал от конвоиров через открытое окно машины

В Ханты-Мансийском автономном округе начали розыск неоднократно судимого мужчины. Его задержали по подозрению в употреблении наркотиков, но рецидивист сбежал от конвоиров через окно служебной машины, сообщил Telegram-канал Shot.
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