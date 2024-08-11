Фальков: отказавшиеся от болонской системы вузы заполнили бюджетные места

С 4 августа российские университеты начали прием абитуриентов на бюджетные места. Все шесть вузов, участвующих в пилотном проекте по реформированию системы высшего образования в стране, успешно распределили эти места.
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