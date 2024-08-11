Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Зачем? Был приказ пленных не брать!В Курской области...
  • Ольга
    Анонимные очевидцы? А "местные жители" - это те уже  деанонимизированные бородачи с видео с дядей -депутатом? Это они...Baza: боксер Двал...
  • Сергей Иванов
    Поздно пить боржомиСмирнов: в Курско...

Фальков: отказавшиеся от болонской системы вузы заполнили бюджетные места

Фальков: отказавшиеся от болонской системы вузы заполнили бюджетные места

С 4 августа российские университеты начали прием абитуриентов на бюджетные места. Все шесть вузов, участвующих в пилотном проекте по реформированию системы высшего образования в стране, успешно распределили эти места.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх