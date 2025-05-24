В Москве запустили пилотный сервис заселения в гостиницы без паспорта при помощи биометрии — пока в одном отеле

﻿﻿Возможность регистрации по паспорту все еще сохраняется. Источник: Cosmos Hotel Group В правительственном сообщении говорится, что для использования услуг Migom россиянам необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе уполномоченного отделения банка.