В Москве запустили пилотный сервис заселения в гостиницы без паспорта при помощи биометрии — пока в одном отеле

Возможность регистрации по паспорту все еще сохраняется. Источник: Cosmos Hotel Group В правительственном сообщении говорится, что для использования услуг Migom россиянам необходимо предварительно зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе уполномоченного отделения банка.
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