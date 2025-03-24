Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

67 подписчиков

Свежие комментарии

Малыш с восемью пальцами: уникальная операция в Иркутске поможет ребенку сделать первые шаги

Малыш с восемью пальцами: уникальная операция в Иркутске поможет ребенку сделать первые шаги

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска специалисты отделения травматологии и ортопедии успешно провели сложную операцию малюсенькому пациенту, который родился с полидактилией — врожденным пороком, при котором на одной стопе сформировалось восемь пальцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх