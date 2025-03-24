Малыш с восемью пальцами: уникальная операция в Иркутске поможет ребенку сделать первые шаги

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска специалисты отделения травматологии и ортопедии успешно провели сложную операцию малюсенькому пациенту, который родился с полидактилией — врожденным пороком, при котором на одной стопе сформировалось восемь пальцев.
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