Малыш с восемью пальцами: уникальная операция в Иркутске поможет ребенку сделать первые шаги

В Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска специалисты отделения травматологии и ортопедии успешно провели сложную операцию малюсенькому пациенту, который родился с полидактилией — врожденным пороком, при котором на одной стопе сформировалось восемь пальцев.