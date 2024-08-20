Курская авантюра Зеленского. А дальше-то что?

Чем дольше длится курская авантюра Зеленского, а именно так называют вторжение ВСУ в Курскую область большинство украинских каналов, не принадлежащих Офису президента, тем больше западные СМИ задаются вопросом: «а что потом?».
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