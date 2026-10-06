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Регионы России

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«Ростелеком» запускает анализ рынка IDE для предстоящих закупок

«Ростелеком» запускает анализ рынка IDE для предстоящих закупок

«Ростелеком» инициировал анализ российского рынка интегрированных сред разработки (IDE) с целью последующего проведения закупок соответствующих решений.

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