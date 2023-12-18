О значении вечнозеленых растений для человека будут говорить в праздник 19 декабря 2023 года Марина ОнегинаПо мере приближения к рождественским и новогодним праздникам по всему миру активизируется заготовка вечнозеленых растений, включая ели, сосны и пихты, ведь спрос на них огромен.