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О значении вечнозеленых растений для человека будут говорить в праздник 19 декабря 2023 года

О значении вечнозеленых растений для человека будут говорить в праздник 19 декабря 2023 года

О значении вечнозеленых растений для человека будут говорить в праздник 19 декабря 2023 года Марина ОнегинаПо мере приближения к рождественским и новогодним праздникам по всему миру активизируется заготовка вечнозеленых растений, включая ели, сосны и пихты, ведь спрос на них огромен.

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