Турецкий журналист обвинен "Бешикташем" в клевете

Президент "Бешикташа" решил подать в суд на турецкого журналиста Гохана Динча. Корреспондент опубликовал информацию о якобы имевших место переговорах между его клубом и "Зенитом" по поводу трансферов футболистов Бахтиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.