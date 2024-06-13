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Турецкий журналист обвинен "Бешикташем" в клевете

Турецкий журналист обвинен "Бешикташем" в клевете

Президент "Бешикташа" решил подать в суд на турецкого журналиста Гохана Динча. Корреспондент опубликовал информацию о якобы имевших место переговорах между его клубом и "Зенитом" по поводу трансферов футболистов Бахтиёра Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.

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