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Энциклопедия географа

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13 морей России: от ледяной Арктики до тёплого юга — личный обзор

13 морей России: от ледяной Арктики до тёплого юга — личный обзор

Когда речь заходит о морях, омывающих Россию, большинство сразу вспоминает Чёрное, Балтийское и, может быть, Баренцево.

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