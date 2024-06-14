«Освоители» бюджетов: за «хотелки» Домрачева и Дрозденко заплатит ВТБ?

Как передает корреспондент УтроNews, российский государственный банк ВТБ предоставит порядка 4 млрд рублей для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса компании LAR Development (ГК «Запстрой») в Курортном районе Санкт-Петербурга.
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