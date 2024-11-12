Атака на Москву вскрыла проблемы ПВО: Генерал Соболев назвал два серьёзных недостатка системы защиты

ВВ

Василий Васильев

Все таки Генерал не назвал ГЛАВНУЮ причину случившегося. А она кроется не в технике, а в человеческом ресурсе. Точнее, в "руководящем ресурсе". Кадры решают все. А такие "руководящие кадры", что сегодня "защищают" страну от врагов - это НЕЧТО. А других и быть не может, при той системе Власти, что сложилась у нас в последние четверть века.