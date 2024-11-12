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Атака на Москву вскрыла проблемы ПВО: Генерал Соболев назвал два серьёзных недостатка системы защиты

Атака на Москву вскрыла проблемы ПВО: Генерал Соболев назвал два серьёзных недостатка системы защиты

Работа ПВО во время налёта украинских дронов 10 ноября выявила два серьёзных недостатка системы, считает генерал Соболев.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Все таки Генерал не назвал ГЛАВНУЮ причину случившегося. А она кроется не в технике, а в человеческом ресурсе.  Точнее,  в &quot;руководящем ресурсе&quot;. Кадры решают все. А такие &quot;руководящие кадры&quot;, что сегодня &quot;защищают&quot; страну от врагов - это НЕЧТО.  А других и быть не может, при той системе Власти, что сложилась у нас в последние четверть века.
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