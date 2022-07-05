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Задержанная в РФ баскетболистка Грайнер обратилась к Байдену с просьбой о помощи

Задержанная в РФ баскетболистка Грайнер обратилась к Байдену с просьбой о помощи

Баскетболистка из Соединённых Штатов Америки Бриттни Грайнер, которую арестовали в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, в День независимости американского государства направила письмо президенту Джо Байдену с просьбой освободить её.

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