Борьба с мошенничеством: 15,8 млн сим-карт заблокировано в России

Сервис "SIM-карты" на "Госуслугах" начал работу 1 апреля. Он позволяет пользователям просматривать зарегистрированные на них номера, расторгать или приостанавливать договоры с операторами, а также полностью блокировать SIM-карты.
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