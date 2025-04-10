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Борьба с мошенничеством: 15,8 млн сим-карт заблокировано в России

Борьба с мошенничеством: 15,8 млн сим-карт заблокировано в России

Сервис "SIM-карты" на "Госуслугах" начал работу 1 апреля. Он позволяет пользователям просматривать зарегистрированные на них номера, расторгать или приостанавливать договоры с операторами, а также полностью блокировать SIM-карты.

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