Женщина без медицинского образования получила девять месяцев колонии общего режима за проведение подпольного аборта в квартире Выборгского района Петербурга, в результате которого 29-летняя пациентка получила тяжкий вред здоровью и едва не погибла.
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