Энергетический кризис в Европе показал серьезную уязвимость электромобилей

Стоимость зарядки электромобилей значительно подорожала в Италии из-за энергокризиса и она обходится теперь дороже заправки традиционного автомобиля.
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