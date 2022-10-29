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Энергетический кризис в Европе показал серьезную уязвимость электромобилей

Энергетический кризис в Европе показал серьезную уязвимость электромобилей

Стоимость зарядки электромобилей значительно подорожала в Италии из-за энергокризиса и она обходится теперь дороже заправки традиционного автомобиля.

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