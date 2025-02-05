Украине придется вступить в БРИКС, заявил депутат Рады

Украине придется вступить в межгосударственное объединение БРИКС из-за нежелания стран — членов ЕС принимать Киев в свои ряды, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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