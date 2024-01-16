Трихолог рассказала о причинах появления перхоти

Врач-трихолог «СМ-Косметология» Анастасия Федорова 16 января рассказала, что перхоть может доставить немалый дискомфорт, поскольку она не только заметна на одежде, но и сопровождается зудом и жирностью кожи головы.
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