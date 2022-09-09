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Молдавский министр подала в отставку из-за скандала с дровами

Молдавский министр ушла в отставку из-за скандала с дровами. Ещё неделю назад Юлиана Кантараджиу, которая возглавляла министерство окружающей среды, должна была запустить сайт с подробной информацией, где граждане могут запастись поленьями на зиму.

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