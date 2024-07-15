Завершились расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

ЗПИФ “Консорциум. Первый” завершил расчеты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. “ЗПИФ “Консорциум. Первый” перечислил акции МКПАО “ЯНДЕКС” или денежные средства инвесторам или брокерам для их последующего перечисления инвесторам.
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