Политика как он...
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Политика как она есть

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В аэропорту Кишинева задержали главу совета соотечественников РФ Петровича

В аэропорту Кишинева задержали главу совета соотечественников РФ Петровича

Глава совета российских соотечественников в Молдавии, руководитель оргкомитета «Победа» Алексей Петрович был задержан в аэропорту Кишинева при вылете из страны, его отпустили через несколько часов после дополнительных проверок.

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