🦓 В Крым из Херсонской области привезли зебр Их привезли из заповедника «Аскания-Нова». Дорогу зебры перенесли неплохо, скоро их переместят в вольеры.
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🦓 В Крым из Херсонской области привезли зебр Их привезли из заповедника «Аскания-Нова». Дорогу зебры перенесли неплохо, скоро их переместят в вольеры.