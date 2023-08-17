Царьград

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Увидеть Арарат и… Для чего русские туристы стали приезжать в Армению на самом деле

Увидеть Арарат и… Для чего русские туристы стали приезжать в Армению на самом деле

По данным АТОР, граждане России посещают Армению для сдачи экзаменов или находятся в стране по транзитному туруАссоциация туроператоров России выяснила, что русские туристы посещают Армению не только ради самого туризма, но и по другим причинам.

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