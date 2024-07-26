Секреты первой планеты: в недрах Меркурия скрывается 18-киломеровый слой алмазов

Самая маленькая планета солнечной системы скрывает самые большие и космически-дорогие секреты! Ученые из Китая и Бельгии определили, что в недрах Меркурия может находиться почти 18-километровый слой алмазов.
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