Под Новосибирском мужчина избил женщин шуруповертом и напал на полицейского

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного жителя Андрея К. Мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: угроза убийством (часть 1 статьи 119), умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 — два эпизода), а также применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318).