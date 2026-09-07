Под Новосибирском мужчина избил женщин шуруповертом и напал на полицейского

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного жителя Андрея К. Мужчина признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: угроза убийством (часть 1 статьи 119), умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 — два эпизода), а также применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318).
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