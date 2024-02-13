Рогов: В Запорожье ликвидировали элитного офицера ВСУ

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) удалось ликвидировать элитного офицера Сил специальных операций (ССО) «Восток», относящихся к формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), майора Андрея Литюгу.