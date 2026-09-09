⚡️Российские военнослужащие в порту «Николаев» поразили хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ Кроме того, поражено судно типа «буксир», осуществляющее сопровождение морских судов в порт «Одесса», сообщили в Минобороны РФ.