⚡️Российские военнослужащие в порту «Николаев» поразили хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ Кроме того, поражено судно типа «буксир», осуществляющее сопровождение морских судов в порт «Одесса», сообщили в Минобороны РФ.
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