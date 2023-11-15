К дисциплинарной ответственности привлекли чиновников Новосибирска

Прокуратура Новосибирска проверила, как мэрия исполняет законодательство о порядке рассмотрения обращений граждан, и установила, что сотрудники мэрии доводы граждан зачастую оставляют без внимания, ответы дают неполные, а сроки рассмотрения обращений соблюдаются не всегда.