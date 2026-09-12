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Лихачев: Европа и другие страны должны влиять на Киев по безопасности ЗАЭС

Лихачев: Европа и другие страны должны влиять на Киев по безопасности ЗАЭС

Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Лихачев заявил, что обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) должно стать предметом влияния не только со стороны европейских стран, но и других международных участников.

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