Наш потерянный мир

33 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Нашли кого послать на переговоры!Незавидная роль п...
  • Анатолий Зотов
    Всех сдавшихся надо судить и каждый должен получить по заслугам. Все кто хочет застрелить бандеровщину и укропов може...ВСУ не оставляют ...
  • Николай Тимощук
    Да в затылок стрелять эту бендеровщену и укроповВСУ не оставляют ...

Битва за Донбасс: интенсивность огня выросла в 5-6 раз

Битва за Донбасс: интенсивность огня выросла в 5-6 раз

В настоящее время ведется подготовка к битве за Донбасс. Она должна стать не только самой грандиозной за время проведения российской специальной военной операции на украинской территории, но и крупнейшим сражением в новейшей истории человечества.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх