Военное обозрение

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В течение ночи российские войска нанесли удары по объектам противника в Константиновке и Херсоне

В течение ночи российские войска нанесли удары по объектам противника в Константиновке и Херсоне

В течение ночи российские войска нанесли новую серию ударов по объектам на оккупированных киевским режимом территориях Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

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