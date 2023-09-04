Министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку из-за того, что вооруженный конфликт с Россией затянулся.
NYT: Резников ушел в отставку из-за затянувшегося конфликта с Россией
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, уж, всё цивилизованное заднеприводное человечество и примкнувшие к ним дикие бандерлохи, на фоне астрономической материально-денежной поддержки усраины, нафантазировали себе "быструю победу на поле боя". А её не случилось. И местами даже наоборот. Репутационные потери западного оружия измерить чем-либо трудно. Нужны жертвы - козлы отпущения или опущения. Первый пошёл...
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1 д.
Надежда Белугина
👍😀❤️
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21 час.
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