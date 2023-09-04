Аргументы и Факты

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  • Надежда Белугина
    👍😀❤️NYT: Резников уше...
  • Леонид Ла Рошель
    Да, уж, всё цивилизованное заднеприводное человечество и примкнувшие к ним дикие бандерлохи, на фоне астрономической ...NYT: Резников уше...
  • Sergey
    Очень старое событие.Самолеты ЧФ уничт...

NYT: Резников ушел в отставку из-за затянувшегося конфликта с Россией

NYT: Резников ушел в отставку из-за затянувшегося конфликта с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку из-за того, что вооруженный конфликт с Россией затянулся.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, уж, всё цивилизованное заднеприводное человечество и примкнувшие к ним дикие бандерлохи, на фоне астрономической материально-денежной поддержки усраины, нафантазировали себе &quot;быструю победу на поле боя&quot;. А её не случилось. И местами даже наоборот. Репутационные потери западного оружия  измерить чем-либо трудно. Нужны жертвы - козлы отпущения или опущения. Первый пошёл...
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1 д.
Надежда Белугина
👍😀❤️
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