NYT: Резников ушел в отставку из-за затянувшегося конфликта с Россией

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Леонид Ла Рошель

Да, уж, всё цивилизованное заднеприводное человечество и примкнувшие к ним дикие бандерлохи, на фоне астрономической материально-денежной поддержки усраины, нафантазировали себе "быструю победу на поле боя". А её не случилось. И местами даже наоборот. Репутационные потери западного оружия измерить чем-либо трудно. Нужны жертвы - козлы отпущения или опущения. Первый пошёл...