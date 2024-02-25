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Военные материалы

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Кыргызстан: экстремисты поднимают голову под благосклонным взглядом Запада

Кыргызстан: экстремисты поднимают голову под благосклонным взглядом Запада

Считается, что «Йакын Инкар»* возникло в недрах религиозного движения «Таблиги джамаат»*. Удивительно, но Кыргызстан, будучи членом ОДКБ, продолжает оставаться страной (в отличие от России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана), где таблиги могут действовать легально .

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