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Кадыров о посещении Усмана, Гейджи и Сехудо полигона спецназа в Чечне: «Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о посещении ускоренного курса военной подготовки бойцами UFC Камару Усманом, Генри Сехудо и Джастином Гейджи.

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