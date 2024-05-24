Директор ФСБ Бортников: теракт в "Крокусе" координировали члены ИГ

Действия террористов, которые напали в марте на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан", которая находится в афгано-пакистанской зоне.
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