Сирены взвоют 6 марта в Новосибирской области

В Новосибирской области 6 марта 2024 года в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения.