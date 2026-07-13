Раскрыты характеристики нового флагманского смартфона неизвестного бренда

Дополнительно устройство оснащено линейным вибромотором по оси X серии 0916 для точной тактильной обратной связи, отдельным графическим чипом для повышения производительности в играх и 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев для биометрической идентификации.
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