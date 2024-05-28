Смерть депутатов, отставка спикера и тысячи законов: история курганской облдумы

Курганской областной думе в 2024 году исполнилось 30 лет. За это время депутаты приняли тысячи законов, некоторые из них не смогли дожить до конца срока, а одного из председателей парламентарии отправили в отставку.
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