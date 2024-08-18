Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве переименовали 555 улиц, имеющих связь с Россией и СССР

В Киеве переименовали 555 улиц, имеющих связь с Россией и СССР

В Киеве 555 улиц, названия которых имели отношение к России и СССР, подверглись переименованию. Об этом сообщили в научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» Президентской академии РАНХиГС.

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