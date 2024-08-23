В Улан-Удэ студента осудили за распространение наркотиков

В Улан-Удэ состоялось заседание Октябрьского районного суда, на котором рассматривался уголовный процесс в отношении 19-летнего студента колледжа, входившего в состав организованной преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков.
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